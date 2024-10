Caravana Sesc leva serviços gratuitos à população, no Parque Moscoso

A Caravana Sesc chega para movimentar o coração da capital capixaba, no próximo sábado (19), das 9h às 13h. Em sua quinta edição, o projeto promovido pelo Serviço Social do Comércio do Espírito Santo (Sesc-ES) leva ao Parque Moscoso, em Vitória, uma rica experiência de lazer, cultura, assistência social, esporte e saúde com uma programação gratuita e aberta a todos.

O Sesc Espírito Santo disponibilizará diversos brinquedos para os baixinhos, como pula-pula, cama elástica, futebol de sabão, tobogã e touro mecânico, além de serviços diversos para as famílias: atendimento com Procon, Sine, CAD Único, CRAS/PAIF; massagens e orientações odontológicas.

Leia também: Igreja do Rosário recebe ​obras de restauro devido ao seu valor histórico

O evento contará com o Vetmóvel, unidade itinerante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), atenderá os animais de estimação dos bairros Fonte Grande, Piedade, Moscoso e Centro. Para ser atendido, é necessário que os tutores apresentem um documento oficial com foto, um comprovante de residência em nome do responsável pelo pet, além da carteira sanitária do animal, que deve incluir as vacinas em dia.

E uma apresentação imperdível do Coral Serenata D’Favela e da Orquestra Sinfonia D’Favela com o cantor César MC. As crianças e adolescentes do Morro do Quatro, envolvidos no projeto Sinfonia D’Favela, prometem agitar o público com suas performances vibrantes.

Caravana Sesc no Parque Moscoso

Em Vitória, o evento conta com a parceria da Fecomércio e Senac, Prefeitura Municipal de Vitória, Instituto Sinfonia D’Favela, Escola Técnica de Teatro, Dança e Música (FAFI) e outros colaboradores.

Após a passagem da Caravana Sesc por Cariacica, Baixo Guandu, Viana e Colatina, a Gerente de Saúde e Assistência Social do Sesc Espírito Santo, Engre Tenório, revela que é muito importante a edição na capital capixaba. “Esperamos que a população de Vitória compareça em peso no próximo sábado, onde realizaremos mais uma edição da Caravana Sesc.”

“Preparamos uma programação especial para mostrar o que o Sesc tem de melhor, com muita saúde, assistência, cultura e lazer. Além da prestação de serviço para os adultos, teremos atrações para as crianças, das 9h às 13h”, reforçou a gerente.

Serviço

Caravana Sesc 2024 – Parque Moscoso, Vitória

Data: 19 de setembro, de 9h às 13h

Local: Parque Moscoso, Vitória

Confira a programação

Serviços prestados em Saúde

Atendimento Saúde Bucal e oficina

Massagem Relaxante – SENAC

Hidratação Facial – SENAC

Massoterapia

Arteterapia

Aferição de Pressão

Teste de Glicemia

Verificação cardeneta de vacinação

Serviços prestados em Assistência

Atendimento do CRAS/PAIF

Atendimento do CAD ÚNICO

Apresentação do Mesa Brasil

Feira de Adoção de animais

Exposição de Artesanato

Barbearia

Vetmóvel (Van com atendimento para animais)

SINE

Procon

2ªVia Certidão

Qualificação Profissional

Serviços prestados em Educação

Orientação Trabalho

Orientação matriculas no Centro Educacional Sesc para 2025

Oficina de Pipas

Oficina de Pintura

Oficina de Pintura Facial

Oficina com Miçangas

Jogo de Argolas

Dama Gigante

Serviços prestados em Cultura

Exposição de Artesanato

Apresentações culturais:

Coral e Serenata do Instituto D’Favela, ao lado do cantor César MC

Espetáculo de Dança da FAFI

Ginástica Rítmica, com a professora Lorena Satorni

Samba para as Moças – Roda de Samba

Apresentação da Palhaçaria

Apresentação de contação de histórias, com o grupo Palavra Chave (RJ)

Apresentação Grupo de Capoeira Besouro, com Mestre Gaúcho

Dança de Cadeira de Rodas (Inclusão com pessoas com deficiência), com a professora Bianca Gomes

Serviços prestados em Lazer

Pintura Facial

Gira Bastão

Peteca

Jogo de Argolas

Dama Gigante

Brincadeiras

Fit Dance

Grupo de Dança (esporte e inclusão)

Pula-pula, cama elástica, futebol de sabão, tobogã e touro mecânico