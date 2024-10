Igreja do Rosário recebe ​obras de restauro devido ao seu valor histórico

Os trabalhos de restauro da histórica Igreja do Rosário, localizada na Prainha, em Vila Velha, iniciaram-se em 17 de setembro e seguem em andamento. Construída no século XVI, a igreja é um dos mais antigos templos católicos do Brasil e possui grande relevância histórica e cultural para a cidade.

O projeto, que recebe recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, conta com um investimento de R$ 500 mil e inclui a recuperação do telhado, já concluída, a descupinização, a restauração e conservação do piso, além da limpeza dos fungos presentes nas paredes externas.

Leia também: Thiaguinho apresenta canções inéditas na nova turnê, em Vitória

A pintura externa, em fase final, está sendo seguida pela pintura interna e pelo restauro das esquadrias e das pinturas artísticas na nave e no presbitério.

O secretário de Cultura e Turismo, Roberto Patrício Junior, ressaltou a relevância do projeto para a valorização cultural da cidade.

“A Igreja do Rosário é um símbolo da história canela-verde e representa as raízes culturais de Vila Velha. Manter esse patrimônio vivo é fundamental para preservar a memória e o legado da cidade. Esse trabalho é mais do que uma obra de conservação, é uma forma de resgatar e valorizar nossa história e nossa cultura”.

A Igreja do Rosário segue aberta durante o restauro, com funcionamento de segunda a sexta-feira e feriados, das 9h às 16h30, para a entrada do último grupo de visitantes.