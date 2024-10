Cidade do ES abre mais de 13 mil vagas para consultas nesta sexta (25)

A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica abre, nesta sexta-feira (25), às 14h, o agendamento online de 13.506 vagas para consultas médicas e atendimentos odontológicos referentes ao mês de novembro. O agendamento pode ser feito por meio do site minhasaude.cariacica.es.gov.br ou pelo aplicativo Cariacica Digital.

As consultas médicas disponíveis incluem clínico-geral, saúde da criança e saúde do idoso. No caso dos atendimentos odontológicos, estão disponíveis consultas de rotina e procedimentos dentários.

Novas vagas

Vale destacar que a Secretaria de Saúde disponibiliza novas vagas para agendamentos todo dia 25 de cada mês. Para os moradores que não têm acesso à internet ou que encontram dificuldades no agendamento on-line, é possível comparecer à Unidade de Saúde de referência para realizar o agendamento presencialmente.

Unidades de Saúde

A rede de Atenção Básica de Cariacica conta com 30 Unidades de Saúde com atendimento de segunda a sexta-feira, de 7h às 16 horas. O município também dispõe de atendimento médico na atenção básica nos finais de semana. O serviço é oferecido nas unidades de Morada de Santa Fé, Flexal e Rosa da Penha.

Dentista

Em Cariacica, o atendimento odontológico é oferecido nas unidades de Bela Aurora, Bela Vista, Campo Verde, Flexal II, Itapemirim, Itaquari, Nova Brasília, Porto de Santana, Rio Marinho, Santa Bárbara, Morada de Santa Fé, São Francisco, São Geraldo, São João Batista, Sotelândia, Valparaíso e Nova Rosa da Penha.

Entre os procedimentos ofertados estão atendimentos básicos, como restaurações, raspagens de tártaro, limpeza, aplicação de flúor, extração dentária, atenção preventiva, entre outros.

Além do atendimento básico, Cariacica também conta com o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). No local, os cidadãos têm acesso a consultas, cirurgias e tratamentos de gengiva e de canal, entre outros procedimentos. O tratamento no CEO é feito após encaminhamento do dentista do atendimento básico.