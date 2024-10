Cariacica lançará edital de R$ 822 mil para cultura na quarta (30)

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cariacica dará um importante passo para fortalecer a cultura local com o lançamento do Edital de Incentivo à Cultura da Lei João Bananeira. A cerimônia de lançamento acontece na próxima quarta-feira (30), às 18h30, no Centro Cultural Frei Civitella, em Campo Grande.

O edital destina-se a apoiar projetos culturais de várias áreas, com inscrições abertas a partir do dia 30 de outubro.

Leia também: Sonho de Criança: ONG em Viana oferta serviços para a comunidade

A iniciativa, que será publicada no Diário Oficial do município no próximo dia 29, traz um fomento de R$ 822 mil. Esse valor foi viabilizado pela parceria da prefeitura com a Secretaria de Cultura do Governo do Estado, por meio do Programa de Co-Investimento Fundo a Fundo, visando fortalecer as políticas públicas culturais e oferecer suporte financeiro aos fazedores de cultura de Cariacica.

O edital proporciona que diversos setores da cultura cariaciquense consigam incentivo para realizar seus projetos culturais nas seguintes áreas:

Patrimônio Cultural

Artes Musicais

Artes Cênicas

Audiovisual

Artes Visuais

Artes literárias

Artes plásticas

Cultura Popular

Arte Contemporânea

Inscrições

As inscrições estarão abertas até o dia 29 de novembro e deverão ser realizadas através do site portaldeparcerias.cariacica.es.gov.br. A página estará disponível para cadastro a partir do dia 30 de outubro, e, para participar, os interessados deverão apresentar propostas que estejam alinhadas às diretrizes e objetivos do edital.