Carreata política é alvejada por tiro no Caparaó

Uma carreata para festejar a vitória da coligação “União, Trabalho e Honestidade”, do candidato a prefeito eleito Reginaldo Simão (PSB), acabou sendo alvo de disparo de arma de fogo em Ibitirama, no Caparaó.

Segundo o relato da guarnição da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, o fato ocorreu na última segunda-feira (7), por volta das 19 horas, quando integrantes da carreata passavam em frente a uma serraria, na entrada da Cidade.

Uma mulher de 29 anos teria proferido ofensas e disparado contra a carreata. Com ela foi apreendida uma pistola G2C 9MM, registrada em seu nome, e 3 carregadores.

Após o ocorrido, uma vítima se apresentou e informou que o veículo que estava conduzindo foi atingido na parte traseira e no interior do carro estava ele, sua esposa e duas crianças, além do dono do carro. Diante do contexto, os envolvidos foram encaminhados para o Departamento de Polícia de Alegre para demais providências.

Foto: Reprodução | WhatsApp