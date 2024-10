Carreta carregada com frango congelado tomba na BR-262, em Iúna

O motorista de uma carreta foi socorrido para o hospital após o veículo tombar no km 169 da BR-262, em Iúna, na tarde desta sexta-feira (18).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta estava carregada com frango congelado. A carga ficou espalhada no acostamento da via.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e o motorista foi socorrido e encaminhado para um Hospital Santa Casa de Iúna. O estado de saúde dele não foi informado.

Além do Samu, o Corpo de Bombeiros também esteve no local do acidente. A rodovia foi sinalizada, porém o fluxo de veículo flui normalmente.