Carro e caminhão batem de frente em avenida de Cachoeiro de Itapemirim

Um carro de passeio e um caminhão bateram de frente na avenida Francisco Madergan, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta quinta-feira (10).

O acidente aconteceu próximo do Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa. Um vídeo feito por um motorista que passava pelo local logo após a batida, mostra que o caminhão seguia sentido Atílio Vivácqua, e o veículo ao centro da cidade, quando ocorreu a colisão.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), informou que não houve vítimas no acidente e os proprietários estão providenciando a retirada dos veículos.

