Policial penal morre após sofrer acidente na “Curva do Boi”, em Alegre

A policial penal Juliana Roberta Tulio Montenegro, de 42 anos, morreu após sofrer um acidente de carro no trecho conhecido como “Curva do Boi”, em Alegre, na manhã desta quinta-feira (10).

Segundo informações da Polícia Militar, quando os militares chegaram no local, encontraram a vítima deitada próximo ao veículo, consciente, porém com dores. Ela relatou aos policiais que estava seguindo para assumir o serviço em Cachoeiro de Itapemirim, quando sofreu o acidente.

Juliana foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento médico.

O veículo, um Fiat/Uno, de cor branca, foi removido para o pátio credenciado do Detran|ES.

