Duas pessoas são detidas e submetralhadora apreendida no Espírito Santo

Na última terça-feira (1º), o 13º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) realizou uma apreensão e detenção de duas pessoas no bairro Fátima, em São Mateus, no Norte do Estado.

Após uma equipe da 1ª Companhia receber informações sobre um local onde indivíduos que teriam participado de tentativas de homicídio dias atrás estavam se escondendo, os militares foram até o esconderijo e apreenderam uma submetralhadora calibre 9mm, 27 munições do mesmo calibre, dois carregadores de pistola, seis munições de calibre .38, além de um pedaço de maconha e R$105,00 em espécie.

Duas pessoas foram encaminhadas, juntamente com os materiais apreendidos, à autoridade policial judiciária do município.