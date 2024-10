Concurso Público em Cachoeiro: homologados os resultados de mais 2 editais

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim homologou, nesta quarta-feira (24), o resultado final dos concursos públicos destinados ao provimento de cargos efetivos e formação de cadastro de reserva para o cargo de Procurador, bem como para cargos nas áreas de Saúde e Educação.

Os processos seletivos, organizados pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), foram realizados no primeiro semestre deste ano.

Leia também: Campanha Outubro Rosa segue com atividades em Cachoeiro

As listas de aprovados estão em anexos relacionados aos decretos publicados pela prefeitura no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (24).

No último mês de agosto, a gestão municipal também realizou a homologação do edital do concurso público voltado para o provimento de cargos administrativos.