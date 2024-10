Casagrande antecipa pagamento dos servidores Estaduais

O governador Renato Casagrande (PSB) comunicou na tarde desta terça-feira (22), por meio de suas redes sociais, que o pagamento dos servidores públicos estaduais foi antecipado para o dia 28 de outubro.

Na referida data, se comemora o Dia do Servidor Público. Com a intenção de valorizar os servidores, Casagrande antecipou o pagamento.

“Notícia importante! Antecipamos o pagamento dos servidores públicos estaduais para o dia 28 de outubro, data em que se comemora o Dia do Servidor Público,” disse Casagrande.

