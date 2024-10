Casagrande irá usar recursos da tragédia de Mariana para duplicar BR 262

Renato Casagrande (PSB), governador do Espírito Santo, anunciou na manhã desta terça-feira (22), que o Estado irá usar parte dos recursos que serão pagos por meio de indenização pelos danos causados pelo desastre do rompimento da barragem da Vale em Mariana, Minas Gerais, deverão ser usadas em diversas obras no Estado.

O Estado irá receber R$ 18 bilhões que serão usados entre as obras anunciadas de duplicação da BR 262, na construção de um novo hospital e uma terceira ponte no município de Colatina, região Noroeste do Estado.

11 cidades no Estado foram afetadas pela lama de Mariana. Renato ressaltou que os recursos também serão destinados ao pagamento de indenização das pessoas que foram atingidas pela tragédia e das ações para recuperação do meio ambiente. A previsão é que o acordo com as mineradoras deva ser assinado até a próxima sexta-feira (25).