Casagrande aponta políticas antidrogas para combater “nóias” no ES

O governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), esteve em Cachoeiro, nesta quarta-feira (9), para o velório dos sogros do prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB). No local, ele lamentou o fato e pediu o rigor da lei para os criminosos.

“Os próximos passos é a representação que já está sendo feita junto ao Ministério Público. O Poder Judiciário poderá aplicar efetivamente uma pena que seja condizente com essa atrocidade. É inaceitável que pessoas como essas voltem a circular nas ruas do Espírito Santo e de Cachoeiro de Itapemirim”, ressaltou Casagrande.

Luiz Geraldo Duarte Ignez, 80 anos, e Cacilda Vetoraci Duarte, 77 anos, foram assassinados a facadas, nesta terça-feira (8), dentro do hotel que eles administravam e também moravam. Os suspeitos, que já foram presos, são dois usuários de drogas, um homem e uma mulher, popularmente conhecidos como “nóias”.

Política antidroga

Diante do contexto em que se deu o assassinato, o governador do Estado destacou as políticas antidrogas já desenvolvidas pelo governo para tirar essas pessoas das ruas, mas ressaltou o papel insubstituível da família.

“São duas pessoas dependentes que cometeram um ato inaceitável, uma maldade, que tirou a vida de duas pessoas. A epidemia de droga é muito forte no mundo, é muito forte aqui no Estado do Espírito Santo, no Brasil e a gente precisa muito que as famílias estejam estruturadas, organizadas para poder ajudar a fazer com que as políticas públicas tenham efeito para a gente poder tirar cada vez mais gente da dependência”, afirma Casagrande.

Entre as políticas públicas destacadas pelo governador estão o trabalho de prevenção nas escolas, por meio do Proerd, que é um trabalho feito pela Polícia Militar, e ressaltou a importância do apoio de instituições religiosas no processo de conscientização e acolhimento dessas pessoas.

“Nós temos o nosso trabalho de acolhimento das pessoas, em parceria com as instituições, com as entidades terapêuticas, esse é um trabalho que a gente faz no dia a dia, mas a gente não substitui o papel da família”, explica o chefe do Poder Executivo estadual.

Confira a coletiva completa com o governador Casagrande