Casal é preso por promover tráfico de drogas em condomínio em Cachoeiro

Nesta quarta-feira (9), policiais civis prenderam um casal, de 32 e 35 anos, investigado por promover o tráfico de drogas no Condomínio Otílio Roncetti, no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Polícia Civil, os policiais identificaram, durante a diligência, que uma moradora do condomínio, de 31 anos de idade, guardava drogas para o casal.

Na residência dela, os policiais apreenderam 745 gramas de cocaína, 95 gramas de substância semelhante a maconha e 20g de substância similar ao crack, além de balanças de precisão, frascos de éter, material comumente utilizado no envase de drogas, aparelho de celular e R$ 320,00 em espécie.

Já na residência do casal, foram apreendidos um aparelho de som com patrimônio da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Os conduzidos foram autuados em flagrante delito pela prática de tráfico e associação para o tráfico e encaminhados a estabelecimentos prisionais, onde permanecerão à disposição da Justiça.

