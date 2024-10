Castelo reencontra Tupy em busca da classificação; veja todos os jogos

O final de semana no Espírito Santo vai pegar fogo com os jogos da 6ª rodada do Capixabão Série B. Entre os times que jogam nesta semana, está o Castelo FC, único representante do Sul do Estado.

Sobretudo, Castelo recebe o time do Tupy, no Estádio Emílio Nemer, nesta sexta-feira (4), às 19h, em busca de se isolar na zona classificatória para as semifinais da competição. Mas, antes deste jogo, temos São Mateus e Vilavelhense, nesta quinta-feira (3), às 15h, no Estádio Conilon.

Já no sábado (5), teremos rodada dupla, com Pinheiros e Linhares FC, no Estádio João Soares de Moura Filho e GEL e Sport, no Estádio Gil Bernardes, ambos os jogos serão realizados às 15h.

O Capixabão Série B conta com dois grupos (Centro-Norte e Centro-Sul), onde os dois primeiros de cada grupo se classificam para as semifinais da competição. Os dois finalistas disputam a primeira divisão do Capixabão 2025.

Confira como está a classificação do Capixabão Série B:

Grupo Centro-Norte

Vilavelhense – 12 pontos Pinheiros – 9 pontos CTE Colatina – 3 pontos Linhares FC – 3 pontos São Mateus – 0 ponto

Grupo Centro-Sul

Capixaba – 10 pontos Castelo – 7 pontos Sport – 6 pontos Tupy – 5 pontos GEL – 0 ponto