Castelo se prepara para mais um carnaval fora de época

A Prefeitura de Castelo, em parceria com o Bloco do Piru, irá realizar entre os dias 25, 26 e 27 de outubro, a Micareca 2024, o carnaval fora de época que promete ser histórico.

Além do trio elétrico, a programação irá contar com blocos e shows que prometem agitar a cidade com muita música e diversão.

Leia Também: Festa do Café promete agitar o próximo final de semana em Alegre

Não fique de fora, chame a galera e venha viver essa energia incrível. Confira a programação imperdível:

Sexta (25/10) – A partir das 20h no Castelão

• Grupo Samba Eh

• Cleone Miranda & Leandro

• César Menotti & Fabiano

• Garotos Tradição

Sábado (26/10) – Trio Elétrico a partir das 16h no Circuito Castelinho x Castelão

• Bloco do Peru

• Frazão (18h)

• Matheus Emis (20h)

Domingo (27/10) – Trio Elétrico a partir das 16h no Circuito Castelinho x Castelão

• Bloco Levanta Defunto

• Testinha (18h)

• Banda MC6 (20h)

Serviço:

Datas: 25, 26 e 27 de outubro

Local: Castelão e Circuito Castelinho x Castelão