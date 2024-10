Chamada Escolar 2025: rematrícula no ES tem início no dia 29 de outubro

A Secretaria da Educação (Sedu) divulgou o cronograma da Chamada Escolar 2025, que tem início no próximo dia 29 de outubro com a solicitação de Rematrícula para os alunos que já estudam na Rede Estadual de ensino.

Já a solicitação de Pré-Matrícula, que é para os alunos que pretendem ingressar em alguma das escolas da rede, começa no dia 12 de novembro, Todas as etapas da Chamada Escolar serão feitas, a partir do dia 29, de forma on-line, pelo site da Sedu – www.sedu.es.gov.br.

Confira abaixo o cronograma da Chamada Escolar 2025

Solicitação de Rematrícula – 29/10 a 11/11/2024

Solicitação de Pré-matrícula – 12/11 a 11/12/2024

Divulgação do resultado da rematrícula e pré-matrícula – 06/01/2025

Confirmação da matrícula dos estudantes provenientes da etapa de pré-matrícula – 07/01 a 17/01/2025

Chamamento dos estudantes constantes na lista de suplência em escolas que apresentaram séries/anos com vagas, após a etapa de confirmação de matrículas – 20/01 a 14/02/2025