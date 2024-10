Chaves no SBT: após quatro anos, seriado volta à programação nacional

A tão esperada volta de “Chaves” à televisão brasileira acontece neste sábado (12), após quatro anos longe da programação nacional. O icônico seriado, que conquistou gerações desde seu lançamento no México em 1973, retorna ao SBT como parte do especial “Feriadão SBT de Dias das Crianças”.

Porém, é importante lembrar, que o SBT exibirá a série “Chaves” logo após o clássico “Chapolin Colorado”. Confira os horários:

Essa programação, portanto, foi confirmada pela emissora durante o intervalo da programação matinal, no último sábado (5).

Embora parte do elenco original de “Chaves”, incluindo o icônico Roberto Gómez Bolaños (o Chaves), já tenha falecido, a série continua a ser um símbolo da comédia e da cultura popular. Bolaños, que também criou personagens memoráveis como Chapolin Colorado e Doutor Chapatín, faleceu em 28 de novembro de 2014, aos 85 anos. Ele deixou um legado duradouro com suas histórias e personagens, que continuam a fazer rir crianças e adultos até hoje.

O retorno de “Chaves” e “Chapolin” ao SBT se deu após um acordo com a Televisa, a empresa de mídia mexicana responsável pela produção da série. O SBT, que sempre foi um dos principais responsáveis pela difusão das obras de Bolaños no Brasil, promete que esse especial será uma verdadeira celebração para os fãs da série.

