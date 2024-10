Chris Brown anuncia show único no Brasil; confira data e preços

Depois de 14 anos, o cantor Chris Brown, de 35 anos, realizará um show especial no Brasil. A confirmação veio nesta segunda-feira (30), poucos dias após o rapper mencionar sua vinda ao país em suas redes sociais. As informações são da Exame.

Reconhecido como um dos grandes artistas do R&B, Chris Brown se apresentará em um único espetáculo no Allianz Parque, em São Paulo.

Após sua turnê “11:11”, que passou pelos Estados Unidos, Canadá e Europa, Chris Brown chega ao Brasil com uma performance que promete ser diferente das anteriores.

Durante o show, ele deve apresentar grandes sucessos como “Under the Influence”, “Loyal”, “No Guidance” e outras músicas que transformarão o local em uma verdadeira jukebox de nostalgia.

Quando começa a venda de ingressos para o show de Chris Brown?

A venda de ingressos começará no dia 3 de outubro, às 10h, pelo site da Ticketmaster. No mesmo dia, as entradas também estarão disponíveis na bilheteria oficial, a partir das 11h.

Confira os preços dos ingressos

Cadeira Superior – R$ 210,00 (meia-entrada) / R$ 420,00 (inteira)

Pista – R$ 240,00 (meia-entrada) / R$ 480,00 (inteira)

Cadeira Inferior – R$ 290,00 (meia-entrada) / R$ 580,00 (inteira)

Pista Premium – R$ 395,00 (meia-entrada) / R$ 790,00 (inteira)