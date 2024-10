Ciclone extratropical no Brasil: confira como será o tempo nesta semana

Um ciclone extratropical deve atingir o Brasil antes do fim do mês de outubro. A semana começou com a chegada de uma frente fria ao Espírito Santo, que deixou um tempo bastante instável no estado no domingo (20).

Nesta segunda-feira (21), esta frente fria começa a se afastar para alto-mar. Mas, ainda ajuda a manter áreas de chuva no interior da região Sudeste e em parte do Centro-Oeste do país.

Na terça-feira (22), uma nova frente fria passa pela costa gaúcha, com fraca intensidade. Durante a quarta-feira (23), esta frente fria deve avançar até a altura do litoral de São Paulo.

Formação de ciclone extratropical no Brasil

De acordo com a Climatempo, entre quarta (24) e quinta-feira (25), espera-se uma acentuada queda da pressão atmosférica sobre o norte da Argentina e, ao longo da quinta-feira (24), deve ocorrer uma ciclogênese e uma frontogênese. Isto é, a formação de uma frente fria (frontogênese) e de um ciclone extratropical (ciclogênese).

O ciclone extratropical deve se organizar entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul no decorrer da quinta-feira (24).

Ainda, segundo a Climatempo, este ciclone extratropical já está chamando a atenção dos meteorologistas porque poderá alcançar uma pressão atmosférica muito baixa no seu centro, abaixo de 1000 hectopascais (hPa).

Centros de baixa pressão atmosférica, com 1000 hPa ou menos de 1000 hPa são potencialmente perigosos, pois têm maior potencial para provocar tempestades com ventos muito fortes.

Frente fria se afasta do Espírito Santo

A região Sudeste do Brasil foi uma das áreas onde mais choveu no país no final de semana. Uma frente fria se afasta do Espírito Santo no decorrer desta segunda-feira (21).

No entanto, muitas áreas de nuvens e chuva continuam espalhadas sobre o Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. São Paulo é o estado que tem menos chuva nesta segunda-feira (21).

No Espírito Santo, no norte e no leste de Minas Gerais, as condições para chuva serão baixas de terça (22) até a quinta-feira (24). Só deve voltar a chover com regularidade a partir da sexta-feira (25).

Em São Paulo, as condições para pancadas de chuva já voltam a aumentar na terça-feira (22). De quarta (23) até a sexta-feira (25), aumenta o risco para temporais no estado.

No estado do Rio de Janeiro, no centro, sul e oeste de Minas Gerais, mesmo com o aumento dos períodos com sol a partir da terça-feira (22), não dá para descartar a ocorrência as pancadas de chuva no decorrer da semana, em geral a tarde e à noite