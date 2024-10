Ibitirama: comissão de transição administrativa é instituída

O prefeito de Ibitirama, no Caparaó capixaba, Ailton da Costa, publicou na última segunda-feira (22), o decreto nº 442/2024, instituindo os membros que irão compor a comissão de transição administrativa de governo.

A presidente da comissão do atual prefeito é Ana Paula Assis Reis, os membros são Thiago Vieira de Aguiar Rosa e Marcelo Leite da Silva.

Leia Também: Equipe de transição de governo já atua em Conceição de Castelo

Já os membros indicados pelo prefeito eleito, Reginaldo Simão, é Victor Nasser Fonseca, presidente da comissão; Elisângela Leal Ribeiro; Ian Ferreira Pirovani dos Santos e Riquison Barbosa Peixoto.

O decreto publicado visa assegurar a continuidade dos serviços públicos prestados e a transparência na gestão pública.

