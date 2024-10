Equipe de transição de governo já atua em Conceição de Castelo

Por meio da portaria nº 199/2024, o prefeito de Conceição do Castelo, Christiano Spadetto, nomeou no último dia 15, a comissão de transição de governo administrativa.

A equipe composta para representar a atual gestão é composta pelo coordenador Marcio Vitor Zanão e pelos membros Batseba Maria da Silva Celirio; Cleumar Luis Maretto; Marcel dos Anjos Oliveira e Ronan Pereira Moreira.

Já os indicados do prefeito eleito, Valber Vargas, são o coordenador Roberto Pessin Desteffani e os membros Alex Lima Garbelotto; Francisco Costa de Andrade; Gutielly Zucoloto e Sandra Corrêa de Mendonça Vargas.

A comissão de transição tem por finalidade propiciar ao Chefe do Poder Executivo, em término de mandato, informar ao prefeito eleito sobre as ações, projetos e programas em andamento visando dar continuidade à gestão pública.

