Conceição: com apoio de Cristiano e Doca, Baiano dispara na corrida eleitoral 

Faltando apenas 4 dias para as eleições municipais de 2024, o cenário político em Conceição do Castelo segue indefinido.

Nos últimos dias, o atual prefeito Christiano Spadetto e o ex-prefeito Doca Spadetto, junto ao Candidato Marcel Baiano (Podemos), percorrem o município ouvindo os anseios da população.

A campanha de Baiano ainda conta com o apoio dos deputados estaduais Allan Ferreira (Podemos), Alexandre Xambinho (Podemos) e do vice-presidente da Assembleia Legislativa Hudson Leal (Republicanos), que esteve nas últimas semanas visitando o município e reforçando seu compromisso com a comunidade local.

Outros importantes apoios declarados são dos deputados federais Gilson Daniel, Victor Garozi Linhalis, ambos filiados ao Podemos, e Messias Donato (Republicanos).

No próximo domingo (6), os 10.663 eleitores aptos a votar irão escolher o novo gestor municipal que irá governar Conceição do Castelo pelos próximos 4 anos.

Foto: Reprodução | Redes Sociais | Instagram