Condenado a 85 anos de prisão por chacina no RJ é preso no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, prendeu um homem de 45 anos condenado por participar de uma chacina no Rio de Janeiro. A prisão ocorreu no dia 25 de setembro no bairro Araçás, em Vila Velha.

A PCES informou que o indivíduo é condenado pela participação no crime ocorrido no ano de 2006, no Morro do Santo Amaro, no Rio de Janeiro. Na ocasião, cinco pessoas foram assassinadas. O homem foi condenado a uma pena de 85 anos de reclusão e era considerado foragido.

“Os autores da chacina integram a estrutura do tráfico de drogas no Morro do Santo Amaro, estado do Rio de Janeiro, desde 2004, e são acusados dos crimes de homicídio, tráfico e associação para o tráfico de drogas e de posse ilegal de armas de fogo de uso restrito”, explicou o adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, delegado Cleudes Junior.

Como o suspeito foi localizado?

A polícia recebeu denúncias anônimas de que o indivíduo estaria em uma residência no bairro Araçás, em Vila Velha. Após o cerco policial, ele tentou fugir pelos fundos da casa, subindo no telhado de um vizinho, porém foi capturado.

“Ao ser capturado, o indivíduo apresentou documento falso para tentar se livrar da prisão, e durante as buscas, foi localizada no telhado da residência onde ele estava, uma mochila contendo aproximadamente 2,5 quilos de drogas que estão avaliadas em mais de R$ 60 mil. Indagado, o homem assumiu a propriedade da droga e afirmou que ainda reside na região do estado do Rio de Janeiro conhecida como ‘Barreira do Vasco’, e que estava de passagem no Espírito Santo para comercializar a droga”, disse o adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, delegado Adriano Fernandes.



Ainda segundo o delegado, em conversa com populares, a equipe recebeu a informação que meses atrás, o homem e o genro dele conseguiram escapar de uma ação da Polícia Federal na mesma residência.

O indivíduo estava foragido no estado do Rio de Janeiro, e de lá atuava efetivamente na comercialização de drogas no bairro Araçás e regiões. Ele foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante por tráfico de drogas e uso de documento falso, além de ter sido cumprimento ao mandado de prisão. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.