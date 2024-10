Confiança dos empresários do comércio volta a subir no ES

Otimismo para o fim do ano: o Índice de Confiança dos Empresários do Comércio (Icec), no Espírito Santo, voltou a subir em setembro.

Em comparação ao mês anterior, o indicador cresceu 2,4%, chegando a 109,1 pontos, enquanto o brasileiro aumentou 1,1% no mesmo período, tendo 109,9 pontos – acima de 100 é considerado satisfatório. Esse movimento reflete otimismo nas condições de mercado para os próximos meses, nas expectativas de vendas e contratações.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com informações da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Subíndices

Entre os subíndices que compõem o Icec, o de Condições atuais – que engloba economia, setor e empresa – subiu 3,3% em relação a agosto, apesar de queda de 13,2% em comparação com setembro do ano anterior.

Dentro desse subíndice, a avaliação em relação às condições atuais da economia teve um aumento de 11,2% na variação mensal, mas ainda assim uma queda de 21,6% em relação ao ano passado, o que pode apontar uma preocupação dos empresários com o andamento da recuperação econômica, de acordo com o relatório do Connect Fecomércio-ES.

Já o subíndice de Expectativas futuras – também com análises da economia, setor e empresa – subiu 2,2% em relação ao mês anterior, mas caiu 5,6% em comparação a setembro de 2023, com destaque para o crescimento de 3,6% na expectativa para o futuro da empresa, que tem a maior pontuação absoluta do Icec, alcançando 150,1 pontos.

Além disso, Expectativas futuras também é o bloco com maior pontuação média, alcançando 131,6 pontos.

O terceiro subíndice que compõe o Icec, Intenções de investimentos, aumentou 2% na passagem do mês. Em relação ao mesmo período do ano anterior, ele subiu 3,6%, sendo o único indicador com crescimento em relação ao ano passado.

Por outro lado, a situação dos estoques, analisado nesse subíndice, apresentou uma queda mensal de 3,5% e uma queda anual de 1,4%, o que sinaliza possível queda na expectativa de demanda e consumo futuro, segundo análise do levantamento.

Recuperação do comércio do ES

Para a coordenadora do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio, a confiança dos empresários do comércio no Espírito Santo mostra sinais de fortalecimento, com uma recuperação após a leve queda registrada em agosto.

“Esse cenário de otimismo reflete boas expectativas para os próximos meses. Um dos fatores que confirmam essa visão positiva é o resultado da Intenção de Consumo das Famílias (ICF), divulgado pelo Connect Fecomércio-ES, que apontou um crescimento de 1,6% no Espírito Santo em setembro, superando a média nacional de 0,9%. Esse avanço foi impulsionado, principalmente, pelos subíndices de Acesso ao crédito e Segurança em relação ao emprego atual, que reforçam a percepção de que as famílias estão mais propensas a consumir, o que contribui para o aumento da confiança do empresário”, explicou Ana Carolina Júlio.

A coordenadora também pontuou que há expectativas de crescimento econômico no fim do ano, com mais vagas de emprego e aumento de vendas para o Natal, além de previsão de bons resultados com a Black Friday e o Dia das Crianças.

“O desempenho do setor de serviços no estado também é destaque e reforça essa confiança dos empresários. O crescimento de 8,7% em julho comparado com o mesmo mês de 2023 (último resultado divulgado pelo IBGE), superando tanto a média nacional quanto a do Sudeste, traz um impulso positivo para o comércio. No acumulado do ano, o estado cresceu 5,3%, muito acima da média nacional de 1,8%, o que evidencia uma recuperação consistente, especialmente em relação ao desempenho do ano anterior”.

Para Ana Carolina, todo esse cenário pode estar influenciando positivamente a confiança dos empresários, que estão investindo na empresa para atender uma demanda futura que tende a crescer. “A confiança pode estar relacionada à visão de que, ao estarem bem-preparados, eles vão conseguir aproveitar melhor as oportunidades de mercado que surgirem”, complementou.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site da Fecomércio-ES, na seção Connect: https://fecomercio-es.com.br/pesquisas/.