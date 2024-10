Confira a previsão do tempo para o Sul do Espírito Santo neste domingo (13)

A previsão do tempo para o Espírito Santo, neste domingo (13), é de clima instável por causa da passagem de uma nova frente fria pelo oceano, segundo o Incaper.

O céu fica nublado, as temperaturas diminuem e são esperadas chuvas ocasionais em alguns momentos do dia. O vento sopra moderado no litoral.

Previsão do tempo e temperatura por região

Na Grande Vitória, céu nublado e chuva ocasional. Ventos moderados no litoral.

Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 29 °C.

Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Sul, céu nublado e chuva ocasional. Ventos moderados no litoral.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 30 °C.

Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Serrana, céu nublado e chuva ocasional.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 27 °C.

Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Norte, céu nublado e chuva ocasional.

Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Noroeste, céu nublado e chuva ocasional.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 31 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 21 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Nordeste, céu nublado e chuva ocasional. Ventos moderados no litoral.

Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 31 °C.