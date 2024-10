Oportunidade para Cachoeiro: 300 vagas gratuitas para a Nova EJA

“O mercado de trabalho é muito difícil quando não se tem o ensino médio, a EJA profissionalizante me deu a oportunidade de realizar o meu sonho e hoje curso o segundo semestre de pedagogia.” ex-aluna da Nova EJA Sesi/Senai de Linhares, Maria José Silva Barreto

A história dela, e de muitas outras tem um ponto em comum: o sonho de concluir o ensino médio e obter crescimento profissional.

Pensando em transformar a realidade desses jovens e adultos, o Sesi promove a Nova EJA Profissionalizante (Educação de Jovens e Adultos). De forma gratuita, as 300 vagas, são distribuídas em seis unidades no Estado: Aracruz, Araçás (Vila Velha), Cachoeiro de Itapemirim, Civit (Serra), Colatina e Jardim da Penha (Vitória).

As aulas são ofertadas no modelo Ensino à Distância (EaD) com alguns encontros presenciais. Os alunos matriculados também farão, simultaneamente, um curso de qualificação profissional, oferecido em parceria com o Senai ES. Para a última turma do ano, o candidato pode preencher o cadastro de interesse no site até o dia 31 de outubro.

O modelo à distância foi pensado para facilitar o aluno nos estudos, com a conclusão do nível médio em até 18 meses. Além disso, a Nova EJA conta com uma metodologia exclusiva: o reconhecimento de saberes. Por meio dela, o Sesi ES identifica, valida e certifica as competências e habilidades adquiridas pelas experiências de vida e trabalho do estudante.

Ex-aluno do Sesi/Senai de Colatina, Valdemir Miguel hoje é gerente operacional de obras e eletricista (certificado pelo Senai). Aos 56 anos, ele percorria as estradas de Santa Tereza a Colatina para concluir o curso de qualificação e a etapa básica da Nova EJA.

“Eu já tinha bastante conhecimento prático durante os mais de 30 anos na minha área de atuação, mas foi o curso que me permitiu, ao mesmo tempo em que aprendi coisas novas, comprovar as minhas habilidades. Hoje, eu mesmo posso assinar os relatórios para as diretorias das empresas. Além disso, pretendo continuar estudando para concluir o superior em tecnologia em processos gerenciais e, em breve, pensar em uma pós-graduação.” Valdemir Miguel

Os cursos proporcionam a elevação da escolaridade, a capacitação de trabalhadores e a autoconfiança dos estudantes, Além disso, eles oportunizam maiores chances de crescimento profissional e inserção no mercado de trabalho.

“A gente entende que diversos motivos entram no caminho para a conclusão dos estudos, e a Nova Educação de Jovens e Adultos (EJA) oferece uma nova chance para essas pessoas. Além disso, os alunos podem obter uma qualificação para novas profissões, sendo capacitados tanto para se inserir no mercado de trabalho, quanto crescer dentro dele.” Superintendente do Sesi e diretor regional do Senai, Geferson Luiz dos Santos

Como será o curso da Nova EJA?

As aulas acontecerão de forma on-line, durante quatro dias na semana. Para participar das aulas na modalidade EaD, o aluno deverá dispor de computador ou notebook com acesso à internet banda larga, navegador de internet instalado, webcam e microfone. Isso porque os conteúdos são apresentados em uma plataforma digital, denominada ambiente virtual de aprendizagem (AVA).

Nela, serão disponibilizados materiais multimídias, como vídeos, animações, simulações e textos, elaborados exclusivamente para o desenvolvimento do curso.

Também estão previstas atividades, aulas e avaliações presenciais. No período inicial do curso, denominado “Diagnóstico inicial – reconhecimento de saberes” a presença dos alunos é obrigatória. No período que representa a 20% da carga horária total do curso, os encontros presenciais passam a serem realizados uma vez por semana (conforme calendário do curso).

As atividades presenciais do Ensino Médio serão ministradas nas unidades do Sesi ES que foi efetivada a matrícula. Já os cursos de Qualificação Profissional serão realizados nas unidades de Ensino do Senai ES mais próxima do Polo Sesi que o aluno foi matriculado.

Quem pode se inscrever?

Os interessados no Ensino Médio da Nova Educação de Jovens e Adultos à distância devem ter idade mínima de 18 anos completos até a data da matrícula.

Além disso, precisa comprovar escolaridade anterior, Ensino Fundamental completo. O Sesi aceita como comprovante documentos como declaração de escolaridade ou histórico escolar emitidos pela última escola frequentada. Também aceita o Certificado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou ainda a Certificação Parcial do Ensino Médio (Escola Regular ou Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA).

Inscrições na Nova EJA

Nesta última chamada da Nova EJA, o candidato deverá preencher o cadastro de interesse até o dia 31 de outubro no site sesies.com.br/eja.

É importante ressaltar que o cadastro de interesse não é válido como matrícula. A convocação dos alunos para efetivação da matrícula acontece até o dia 29 de novembro de 2024, de acordo com a ordem das chamadas e disponibilidade de vagas nas unidades.

Confira as vagas por unidade:

Sesi Aracruz

Habilitação: Ensino Médio + Qualificação Profissional em Controlador e Programador da Produção (Para todas as entradas)

Ensino Médio + Qualificação Profissional em Controlador e Programador da Produção (Para todas as entradas) Modalidade: EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante

EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante Turno das aulas presenciais: Noturno

Sesi Araçás

Habilitação: Ensino Médio + Qualificação Profissional em Assistente de Controle de Qualidade (Para a 3ª e 4ª Entrada)

Ensino Médio + Qualificação Profissional em Assistente de Controle de Qualidade (Para a 3ª e 4ª Entrada) Modalidade: EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante

EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante Turno das aulas presenciais: Noturno

Sesi Cachoeiro

Habilitação: Ensino Médio + Qualificação Profissional em Assistente de Controle de Qualidade (Para todas as entradas)

Ensino Médio + Qualificação Profissional em Assistente de Controle de Qualidade (Para todas as entradas) Modalidade: EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante

EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante Turno das aulas presenciais: Noturno

Sesi Civit

Habilitação: EJA Ensino Médio + Qualificação Profissional em Assistente de Controle de Qualidade (Para todas as entradas)

EJA Ensino Médio + Qualificação Profissional em Assistente de Controle de Qualidade (Para todas as entradas) Modalidade: EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante

EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante Turno das aulas presenciais: Noturno

Sesi Colatina

Habilitação: Ensino Médio + Qualificação Profissional em Controlador e Programador da Produção (Para a 3ª e 4ª Entrada)

Ensino Médio + Qualificação Profissional em Controlador e Programador da Produção (Para a 3ª e 4ª Entrada) Modalidade: EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante

EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante Turno das aulas presenciais: Noturno

Sesi Jardim da Penha

Habilitação: Ensino Médio + Qualificação Profissional em Controlador e Programador da Produção (Para todas as entradas)

Ensino Médio + Qualificação Profissional em Controlador e Programador da Produção (Para todas as entradas) Modalidade: EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante

EJA Ensino Médio e EaD Profissionalizante Turno das aulas presenciais: Noturno

Dúvidas?

Mais informações podem ser adquiridas pelos telefones 0800 102 0880 e 3334-7300, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h (exceto em feriados nacionais e locais).