Associação do ES promove inclusão social com o apoio da Suzano

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, tem meta estabelecida de retirar 200 mil pessoas da linha nacional de pobreza até 2030. A empresa atua em diversas frentes visando o cumprimento do objetivo. Uma destas, por exemplo, é o apoio ao projeto Saber Viver da Associação Amigos da Justiça, localizado no ES, por meio da Lei de Incentivo Fiscal.

A ONG, com sede na Barra do Riacho, promove a inclusão social de crianças, adolescentes, idosos e suas famílias por meio de oportunidades na cultura, arte, esporte e educação.

Eliane Tartaglia, coordenadora pedagógica da Associação Amigos da Justiça, afirma:

“Nosso objetivo é proporcionar uma sociedade onde todas as gerações vivam em harmonia, valorizando a diversidade, a cultura e o respeito mútuo. Nós acreditamos no ser humano e em sua capacidade de transformação.”

Criada em 2008, a Amigos da Justiça é uma instituição sem fins lucrativos, que já beneficiou mais de 380 mil pessoas com seus 121 projetos implementados no ES. Dentre suas várias ações, há o projeto Saber Viver, que já recebe aporte voluntário da Suzano desde 2012 e foi um dos aprovados para receber fundos via Lei de Incentivo Fiscal do Esporte, a partir de 2023.

Esta é uma atuação estratégica explicada por Gerson Peixoto, consultor de desenvolvimento social da Suzano:

“Já investimos e apoiamos várias iniciativas sociais, seja em comunidades rurais, tradicionais ou urbanas. O projeto incentivado é uma forma de ampliar o investimento da Suzano na região e fortalecer nosso relacionamento com as instituições locais. Para isto precisamos de instituições organizadas e com bons projetos, para avaliarmos a possibilidade de apoio por este caminho.”

Saiba mais sobre o projeto a e ajuda da Suzano

Atualmente o projeto Saber Viver atende 450 crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos de idade, na Barra do Riacho, proporcionando oficinas esportivas de taekwondo, futebol e ginástica rítmica (parte incentivada pela Suzano).

Além disso, há também a parte de convivência e fortalecimento de vínculos, que conta com a parceria da Secretaria de Assistência Social de Aracruz (SEMAS), e as oficinas de robótica, artesanato e jiu-jitsu realizadas graças ao FIA (Fundo para Infância e Adolescência).

A Suzano também contribui na parte logística de dois projetos Saber Viver para a terceira idade, financiando transporte para 220 idosos de oito comunidades participarem de sessões de hidroginástica. Isso ocorre na Amages (Associação dos Magistrados do Espírito Santo), em Putiri. Também há aulas de cerâmica, em aldeias indígenas de Irajá e Caieiras.

Eliane Tartaglia reconhece a importância da Suzano para a manutenção das ações sociais e demonstra gratidão à gigante empresa do ramo de celulose:

“A Suzano investe no Saber Viver e é uma das nossas maiores mantenedoras. Ela entra na nossa cartela de patrocinadores junto de outras empresas, mas ela participa de duas maneiras: com Lei do Incentivo ao Esporte e o aporte direto. Temos também outros braços do projeto, que se chamam Saber Viver Fortalecendo Sentimentos e Saber Viver Cerâmica, onde os idosos recebem aulas de cerâmica e fazem hidroginástica. A Suzano providencia o transporte desses idosos, então é mais um apoio que a empresa nos dá.”

A atuação da Suzano via Lei de Incentivo Fiscal

Atualmente a Suzano tem mais de 60 projetos incentivados pelo Brasil. Eles estão divididos entre a Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Federal de Incentivo ao Esporte, o Fundo da Infância e da Adolescência (FIA) e o Fundo Nacional do Idoso (FNI).

As leis de incentivo fiscal permitem que pessoas e empresas destinem parte dos impostos que pagam para o governo a programas que beneficiem a comunidade em segmentos como saúde, educação, esporte e cultura.

De acordo com Gerson Peixoto, consultor de desenvolvimento social da Suzano, são inúmeros programas para escolher quais serão apoiados, mas a empresa segue uma linha de avaliação:

“A Suzano avalia cada projeto e apoia causas alinhadas com sua proposta de valor, que estejam englobadas em suas áreas e temas prioritários, como a “inovabilidade” (inovação + sustentabilidade), o desenvolvimento social e a redução da pobreza.”

Sobre a Associação Amigos da Justiça do ES

A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA JUSTIÇA, CIDADANIA, EDUCAÇÃO E ARTE foi idealizada pelo Excelentíssimo Doutor Juiz de Direito da Comarca de Ibiraçu/ES, Gedeon Rocha Lima Junior, no ano de 2008. Ela tem o objetivo de ofertar atividades lúdicas e pedagógicas às crianças e adolescentes, em risco e vulnerabilidade social.

Formou-se uma equipe de pessoas voluntárias com foco em oferecer estratégias preventivas e atuantes para reforçar os fatores de proteção. Além disso, os voluntários devem promover o conhecimento e potencializar as capacidades intelectuais. Assim, irão contribuir para o desenvolvimento humano em busca de qualidade de vida e garantir os direitos da criança, adolescente, jovem, adulto e idoso.