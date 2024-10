Confira as farmácias de plantão em Cachoeiro neste domingo (6) de eleições

Neste domingo (6) de eleições, cinco farmácias estão de plantão em Cachoeiro de Itapemirim, com atendimento presencial e entregas em domicílio.

Segundo os dados da Prefeitura de Cachoeiro, as farmácias do Centro e do Guandu funcionam de 7h às 22h. Já nas drogarias de outros bairros, o funcionamento é de 7h às 19h (facultativo até as 22h).

Confira a lista de farmácias:

1 – SANTA LÚCIA DROGARIAS

Endereço: Rua Bernardo Horta, 270 – Guandu

Em frente ao Supermercado Casagrande Tel.: 3511-6464

2 – DROGARIAS PACHECO

Endereço: Rua Capitão Deslandes, 82 – Centro

Em frente ponto Táxi Praça Jerônimo Monteiro

Tel.: 3518-8216 – 99956-8093

3 – DROGARIA REAL

Endereço: Avenida Jones Santos Neves, 183 – Santo Antônio

Em frente Posto Universal Tel.: 3038-3383

4 – DROGARIA RUIVO

Endereço: Avenida Jones Santos Neves, 1137 – Alto Monte Cristo

Dentro do Posto Caiçara Tel.: 99901-8937

5 – VIVA MAIS DROGARIA

Endereço: Rua João Batista Calegário, 207 – Aeroporto

Próximo Ginásio do Aeroporto Tel.: 3015-0022