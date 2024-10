Domingo (6) de eleições sem previsão de chuva no Espírito Santo

Neste domingo (6) de eleições, a instabilidade perde força no Espírito Santo devido ao afastamento da frente fria. Segundo a meteorologia do Incaper, não há expectativa de chuva no Estado e as temperaturas sobem em todas as regiões. O vento sopra moderado no litoral.

Na Grande Vitória, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Ventos moderados no litoral. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 28 °C. Vitória: mínima de 19 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Ventos moderados no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 27 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte, sol e algumas nuvens, sem chuva. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste, sol e algumas nuvens, sem chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste, sol e algumas nuvens, sem chuva. Ventos moderados no litoral. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 30 °C.