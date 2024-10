Confira como garantir seu ingresso para o Jogo das Lendas em Cachoeiro

Os apaixonados por futebol terão um encontro memorável com grandes ídolos do futebol brasileiro, no dia 9 de novembro, no Estádio do Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim. O evento, intitulado Jogo das Lendas, começa a partir das 14h, com partidas de apresentação, até o amistoso com os ex-jogadores, às 16h30.

Os fãs poderão ver de perto diversos ex-jogadores de renome, como Jean, Beto e Athirson (Flamengo); Oseas, Júnior, Sérgio e Amaral (Palmeiras); Marcelo e João Carlos (Cruzeiro); Jorge Wagner (Botafogo); Jean Elias (Bahia) e ainda Patrick Ramos e Junior Baiano. Craques que brilharam em campeonatos nacionais e internacionais e até na seleção brasileira e deixaram muitas saudades.

Com a realização da Dellmar Transporte Sustentável e da Luppe Truck, por meio do programa Red Team, que apoia e patrocina atletas e eventos esportivos, o evento está na sua terceira edição e terá parte de sua renda revertida para o Estrela do Norte F.C. e a APAE de Cachoeiro. De acordo com o CEO do grupo Dellano Scarpe, o apoio ao esporte e ao lazer aliado à solidariedade é o objetivo principal do evento. “Será mais um grande jogo, dessa vez em Cachoeiro, minha terra natal, onde teremos a oportunidade de juntar as famílias numa belíssima apresentação desses ex-jogadores que tantas alegrias já nos proporcionaram, e, ainda, ajudar o Estrela e a APAE, que precisam do nosso apoio”, destacou.

As expectativas de público são grandes no estádio alvinegro. O Estádio Mário Monteiro, também conhecido por Estádio do Sumaré, é o campo oficial do Estrela e tem capacidade para 6 mil pessoas. “Cachoeiro nunca recebeu tantas estrelas do futebol num único jogo e temos certeza que será uma linda festa, com a chance de estarmos perto dos jogadores, registrar em fotos e autógrafos esse encontro, que será muito marcante para nós do Estrela e para os apaixonados pelo futebol”, frisou o presidente do Estrela, Anderson Grasseli.

Ingressos

Os ingressos para a partida já estão à venda pelo https://tiketo.com.br/evento/2026 e na bilheteria do Campo do Estrela. Para assistir ao jogo o torcedor poderá pagar R$ 20 ou R$ 10 a meia entrada mais 01 kg de alimento não perecível, que será destinado à APAE.

O Jogo das Lendas é uma realização da Dellmar Transporte Sustentável e Luppe Truck, com apoio do Estrela F.C. Para atualizações sobre o evento basta seguir o perfil @jogodaslendas.ofc

Serviço

Jogo das Lendas

Data: 9 de novembro de 2024

9 de novembro de 2024 Hora: 16h30 (horário de Brasília)

16h30 (horário de Brasília) Local: Estádio do Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim