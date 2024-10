Confira os gols do fim de semana nos jogos de ida do Campeonato de Alegre

O Campeonato Municipal de Futebol de Alegre 2024, realizado pela Prefeitura de Alegre, através da Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes (SECUTE), marcou mais um golaço neste final de semana.

Em um jogo cheio de emoções, o Cruzeiro do Sul venceu o Celinense por 6 a 1 no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Municipal de Futebol de Alegre 2024, realizado no Campo de Celina, no sábado (19). Apesar do placar elástico, foi o Celinense que saiu na frente, mas o time visitante virou o jogo e ampliou o marcador até garantir a goleada.

Leia Também: Maior evento de MMA da história do Espírito Santo voltará em 2025

O Celinense começou melhor, abrindo o placar com um gol de Vitor Mendes (11), que balançou as redes para alegria da torcida da casa. No entanto, o Cruzeiro do Sul rapidamente se reorganizou e, com um ataque implacável, tomou o controle da partida, virando o jogo e construindo uma vantagem confortável.

Os destaques do Cruzeiro do Sul foram Romário Corrêa (9) e Victor Hugo (11), que marcaram dois gols cada, ajudando o time a garantir a virada. Maicon Barboza (14) e Wemerson (2) também contribuíram com um gol cada, fechando o placar em 6 a 1.

Com essa vitória, o Cruzeiro do Sul sai com uma vantagem expressiva para o jogo de volta, enquanto o Celinense terá uma dura missão pela frente para tentar reverter o placar e buscar uma vaga na grande final.

Placar Final

Celinense 1 x 6 Cruzeiro do Sul – Gols: Celinense – Vitor Mendes (11). Cruzeiro do Sul – Romário Corrêa (9) – 2 gols; Victor Hugo (11) – 2 gols; Maicon Barboza (14) e Wemerson (2).

Clério Moulin x Rive

Já o campo do Comercial foi palco de mais um emocionante confronto da semifinal do Campeonato Municipal de Futebol de Alegre 2024, no domingo (20). Desta vez, o Rive dominou o Clério Moulin com uma vitória expressiva de 5 a 0, deixando a equipe visitante em uma posição confortável para o jogo de volta.

O Rive mostrou superioridade desde o início do jogo e não deu chances ao Clério Moulin, que, jogando em casa, tentou segurar a pressão, mas não conseguiu evitar a goleada. Os gols foram marcados por Maicon (11), Jefinho (7), Guilherme Rocha (3), Gabriel Capixaba (10) e Lucas (9), destacando a força coletiva e a eficiência ofensiva da equipe visitante.

Nos minutos finais da partida, o Clério Moulin teve a chance de diminuir o placar com um pênalti marcado a seu favor. O atleta Bruno Vieira (BN) foi para a cobrança, mas parou em uma grande defesa do goleiro Caio, que garantiu o 5 a 0 no placar e manteve a vantagem confortável para o Rive.

Com essa vitória dominante, o Rive abre uma vantagem considerável e está mais perto da classificação para a grande final do campeonato. Por outro lado, o Clério Moulin precisará de uma atuação heroica no jogo de volta para tentar reverter o placar e continuar na disputa pelo título.

Placar Final

Clério Moulin 0 x 5 Rive. Gols: Rive – Maicon (11); Jefinho (7); Guilherme Rocha (3); Gabriel Capixaba (10) e Lucas (9).