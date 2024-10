Maior evento de MMA da história do Espírito Santo voltará em 2025

Após mais de quatro anos de espera, o Haidar Capixaba Combat (HCC) vai retornar à rotina do esporte capixaba. O promotor do maior evento de MMA do Espírito Santo, o iraquiano Haidar Kasem Alkadomi, firmou parceria com a empresa de marketing esportivo Brand Sport, e já projeta o HCC 22 para o ano de 2025.

O acordo foi firmado na tarde desta segunda-feira (15) e diversas novidades sobre o evento serão divulgadas ao longo das próximas semanas. O manager do show de lutas capixaba está empolgado e contou um pouco do que pretende promover no primeiro semestre do ano que vem.

“Fãs do MMA capixaba, podem esperar muita adrenalina, porque o UFC capixaba está de volta. Vamos ter concurso de ring girl, novos atletas, disputas de cinturão. Espero verdadeiros guerreiros em nosso octógono, para mostrar que o HCC é o maior evento de MMA da história do Espírito Santo. Não tem como não se apaixonar pelo HCC”, afirmou.

Com mais de 15 anos de história, que começou em 2008, o HCC, que é uma continuação do antigo evento Haidar Superfight, se tornou um dos cinco maiores eventos de MMA do Brasil. Cinco cidades capixabas já receberam o show: Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Marataízes.

A intenção do CEO da Brand Sport Marketing Esportivo, Ricardo Araújo, além de espalhar o evento pelo Espírito Santo, é nacionalizar a marca HCC, tornando a franquia capixaba de artes marciais uma referência brasileira nos esportes de combate.

“É fantástico estarmos nos unindo a uma marca que tem história no esporte capixaba, nas lutas. E fazer parte de um evento desse que já carrega uma história, carrega também grandes nomes pra gente é encantador, estar presente e revelando ainda mais nomes. Tenho certeza que vai ser um espetáculo e também um grande entretenimento para o público”, disse.

Utilizando diversas estratégias de comunicação e divulgação do evento tanto nas redes sociais quanto na mídia tradicional, a Brand Sport Marketing Esportivo quer alavancar o HCC a um nível jamais imaginado pelo público capixaba.

Ricardo Araújo faz suspense sobre as ações que serão feitas e pede que os amantes das lutas acompanhem os canais oficiais do evento para ficar por dentro do que vai acontecer.

“Estamos trazendo para o HCC mais interatividade, mais conexões com as marcas, deixando o público mais participativo nos eventos, trazendo sorteios e bastante novidade vai vir aí. Em breve vocês vão ver nas redes sociais novidades que vamos trazer”, finaliza.