Conheça o homem com três pênis que é caso de estudos médicos; veja

Um caso de um homem que possui três órgãos distintos genitais masculinos, ou seja, ele tem três pênis, tem sido alvo de estudos médicos.

A condição congênita extremamente rara, caracterizada pela presença dos três órgãos, é conhecida como trifalia.

Além disso, a descoberta torna o homem a segunda pessoa documentada com essa anomalia no mundo. O caso foi publicado no Journal of Medical Case Reports, no último dia 9 de outubro. A descoberta foi feita por estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, durante a dissecação do corpo de um idoso de 78 anos.

Pênis “sobrepostos”

Aparentemente, de forma externa, os órgãos genitais do homem aparentavam ser normais, mas exames detalhados revelaram a presença de outros dois pequenos pênis “sobrepostos” na região interna da virilha. O artigo relata que o homem tinha três hastes penianas distintas. Na literatura médica, apenas eram conhecidos casos de difalia, quando alguém nasce com dois pênis. A trifalia só havia sido relatada envolvendo uma criança de 3 meses.

Bem como, segundo o relato do site de notícias Metrópoles, no caso do idoso, os dois órgãos genitais adicionais estavam “escondidos” no saco escrotal, o que provavelmente explica por que a condição só foi revelada após sua morte.

Os estudiosos acreditam que a condição anatômica dele não tenha sido detectada em vida. Os especialistas sugerem que o homem de 78 anos poderia ter sofrido de infecções urinárias, disfunção erétil ou problemas de fertilidade.