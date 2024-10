Conheça o primeiro ônibus elétrico produzido no Espírito Santo

A Marcopolo celebrou seus 10 anos de atividades no Espírito Santo com um marco importante: a entrega do primeiro ônibus elétrico fabricado na unidade de São Mateus. O modelo Attivi Integral, o primeiro ônibus 100% elétrico produzido pela companhia no estado, foi apresentado nesta quinta-feira (17) em um evento que contou com a presença de autoridades, incluindo o vice-governador e secretário de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, o secretário de Estado da Fazenda, Benício Costa, e diretores do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes).

Foto: Léo Júnior

O novo ônibus elétrico da Marcopolo, por sua vez, tem capacidade para 80 passageiros e oferece uma autonomia de até 280 quilômetros, com tempo de recarga de até 4 horas. Esse lançamento faz parte de um investimento de R$ 50 milhões, destacando, portanto, o compromisso da empresa com a inovação em mobilidade elétrica. A fábrica de São Mateus, que se consolida como uma unidade estratégica da companhia, reflete os avanços tecnológicos e a busca por soluções sustentáveis no setor de transporte.

Expansão e exportação: Marcopolo em São Mateus

Além disso, a fábrica de São Mateus está passando por uma grande expansão, viabilizada pelo Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (Invest-ES). Com essa expansão, a produção diária de veículos deve aumentar de 16 para até 26 unidades, permitindo, consequentemente, a contratação de mais profissionais, o que pode resultar em um crescimento de até 20% no quadro de funcionários.

Não apenas a produção interna está crescendo, mas a fábrica também se prepara para realizar sua primeira exportação de 50 ônibus urbanos para Angola, além de algumas unidades para a Costa Rica. Essa movimentação demonstra a importância estratégica da unidade capixaba no cenário global da mobilidade sustentável.

Incentivos do governo e apoio ao desenvolvimento

De acordo com o vice-governador Ricardo Ferraço, o governo tem desempenhado um papel crucial ao criar um ambiente favorável para o crescimento industrial no Espírito Santo. Por meio de incentivos, como o Invest-ES, o estado tem conseguido, por exemplo, atrair novos investimentos, gerar empregos e fortalecer a economia local, colocando o Espírito Santo no mapa da inovação em mobilidade elétrica.

Por outro lado, Pablo Motta, CFO da Marcopolo, reforçou a relevância desse apoio governamental para o sucesso do projeto e para a expansão da fábrica. Ele ressaltou que a localização estratégica da unidade de São Mateus facilita o atendimento tanto ao mercado nacional quanto ao internacional, o que é um diferencial importante.

Programa Invest-ES e impacto no desenvolvimento local

O Programa Invest-ES, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento (Sedes), tem como principal objetivo atrair novos investimentos e promover o desenvolvimento econômico do Espírito Santo. A Marcopolo, que já conta com mais de 2 mil colaboradores no estado, é uma das principais empresas beneficiadas por esse programa, contribuindo, assim, significativamente para o fortalecimento da indústria local e a criação de novos empregos.

Com o lançamento do primeiro ônibus elétrico, a Marcopolo não só reforça seu compromisso com a mobilidade sustentável, mas também posiciona São Mateus e o Espírito Santo em destaque no cenário global de transporte elétrico.