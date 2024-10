Cooperativismo movimenta R$ 14,8 bilhões no Espírito Santo

As cooperativas do Espírito Santo continuam em ritmo de crescimento. O modelo de negócio registrou avanço nos seus principais indicadores, com destaque para o número de membros, que chegou a 832 mil cooperados, e para a movimentação econômica, que atingiu R$ 14,8 bilhões. É o que revela o Anuário do Cooperativismo Capixaba 2024, lançado nesta quinta-feira (3/10) pelo Sistema OCB/ES.

A publicação, que tem como base o ano de 2023, mostra que o movimento cooperativista atraiu uma quantidade ainda maior de capixabas nos seus mais diversas ramos e segmentos. De acordo com os dados apresentados, o número de cooperados cresceu 11,4% em relação a 2022, quando eles eram quase 747 mil.

No mesmo período, o faturamento das cooperativas capixabas aumentou 28,9%, indicador que leva em consideração os ingressos e as receitas brutas registradas no último ano pelas 112 cooperativas em atuação no estado. Houve elevação também no ativo total, que fechou o último ano com R$ 37,8 bilhões, um aumento de 39,2% em comparação com 2022.

O indicador de empregos gerados também apontou uma evolução. Em 2023, 11,8 mil postos de trabalhos foram mantidos pelas cooperativas do estado. De acordo com o presidente do Sistema OCB/ES, Dr. Pedro Scarpi Melhorim, uma série de razões vem impactando positivamente os indicadores do movimento cooperativista.

“A profissionalização da gestão e da governança das cooperativas, a diversificação de mercados, a inovação e a ampliação da infraestrutura são fatores que explicam esses aumentos. A chegada de novas cooperativas ao estado também contribuiu para essa escalada. Além disso, temos trabalhado para tornar o cooperativismo cada vez mais conhecido pela sociedade”, esclarece o presidente.

Outro dado de destaque do anuário é o de pessoas envolvidas com o cooperativismo capixaba. Em 2023, o número ultrapassou 1,9 milhão de indivíduos, o que representa 52% da população capixaba, de acordo com Censo Demográfico 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O cálculo multiplica a quantidade de cooperados e de colaboradores por 2,7, número estimado de indivíduos por família.

Ganhos econômicos e sociais

Os benefícios econômicos se somam ao impacto social do cooperativismo. No último ano, o volume de cooperativas e pessoas envolvidas em ações para mulheres e jovens aumentou no Espírito Santo. Foram 18,6 mil mulheres e 14,8 mil jovens beneficiados nessa frente de trabalho.

O impacto positivo para as comunidades ainda transparece ao se analisar o recolhimento de tributos. Em 2023, as cooperativas capixabas arrecadaram R$ 728,9 milhões para os cofres públicos, somando tributos federais, estaduais e municipais. O aumento foi 23,8% em comparação com 2022.

Carlos André Santos de Oliveira, diretor-executivo do Sistema OCB/ES, avalia que o desenvolvimento econômico e social gerado pelo cooperativismo têm amplo alcance. “Quando uma cooperativa prospera, a comunidade ao redor dela também progride, pois há uma melhora na qualidade de vida à medida que novos empregos e renda são gerados localmente”, analisa.

Impacto no PIB capixaba

Um estudo realizado pela empresa de pesquisa Futura Inteligência, a partir dos dados coletados para o anuário, mostrou que a movimentação econômica registrada pelas cooperativas do Espírito Santo em 2023 equivale a 6,4% do PIB nominal do estado.

Ao verificar os efeitos indiretos e o valor agregado gerado pela atuação das cooperativas, a Futura constatou que o impacto no PIB do estado foi ainda maior, de 10,9%, representando um montante de R$ 21,1 bilhões. No cálculo, foram levados em consideração a participação das cooperativas no PIB capixaba e o impacto delas no PIB de outros setores.

O estudo também evidenciou que, para cada R$ 1,00 gasto ou demandado pelas cooperativas capixabas, há uma adição de R$ 1,30 no valor da produção, de R$ 1,29 no valor adicionado, de 1,59 em emprego gerado e um acréscimo de R$ 0,66 na massa salarial do Espírito Santo.

Sobre o anuário

Em sua quinta edição, o Anuário do Cooperativismo Capixaba é lançado desde 2020 pelo Sistema OCB/ES e reúne os indicadores que mostram a força, a evolução e o impacto das cooperativas na economia e na vida da população do Espírito Santo.

A publicação compila dados gerais sobre o cooperativismo no estado, além trazer um panorama sobre o avanço do modelo de negócio no Brasil e no mundo. O documento também destrincha o desempenho de cada um dos sete ramos econômicos do cooperativismo no Espírito Santo.

Para mais detalhes, acesse e leia na íntegra o Anuário do Cooperativismo Capixaba 2024.

Principais números registrados no ES em 2023

112 cooperativas registradas

832 mil cooperados

11,8 mil empregos diretos e formais

1,9 milhão de pessoas envolvidas com o coop

6,4% do PIB nominal do Espírito Santo

10,9% de impacto no PIB capixaba*

R$ 6,1 bilhões de patrimônio líquido

R$ 37,8 bilhões em ativos totais

R$ 14,8 bilhões em movimentação econômica

R$ 728,9 milhões em impostos e taxas

*Estudo “Impactos do Cooperativismo na Economia Capixaba”, da Futura