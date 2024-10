Copa Truck: piloto representa o ES no Rio Grande do Sul

Com patrocínio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (Liec), da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), Hugo Cibien disputa, neste domingo (13), a sétima etapa da Copa Truck, no Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão, Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

O piloto capixaba vem da conquista do primeiro pódio de sua carreira, o terceiro lugar na etapa de Cascavel-PR. O resultado e as semelhanças entre os circuitos gaúcho e paranaense deixam Hugo Cibien animado para mais um desafio. “Cascavel e Tarumã, de certa forma, são parecidas. Pistas tradicionais do Sul do país, com poucas frenagens fortes e de alta velocidade. Então a expectativa é boa”, destacou.

A programação da etapa começou na sexta-feira (11), com o treino livre. No sábado (12), aconteceu mais um treino livre e as provas de classificação e qualificação. Já no domingo (13), serão realizadas as duas corridas, às 12h30 e às 13h.

O Autódromo Internacional de Tarumã é um dos mais tradicionais do País. A pista conta com curvas de altíssima, média e baixas velocidades, com 3.039 metros de extensão. “A pista de Tarumã é muito rápida e com poucas áreas de escape. Ali se escapar, principalmente com caminhão, a probabilidade de bater é altíssima. Então temos que ser rápidos, mas com a consciência que a pista não perdoa uma escapada”, comentou Hugo Cibien.

As duas corridas da etapa de Viamão da Copa Truck serão transmitidas ao vivo no domingo (13), a partir das 12h30, pela TV Bandeirantes, SporTV e pela internet nos canais da Copa Truck, High Speed, Esporte na Band e Parc Fermé no Youtube, além do site da CATVE.com e também nos aplicativos Bandplay e SporTV Play.

Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC)

Sancionada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, a Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC) é importante para promover atletas, clubes, federações, associações e competições esportivas, de forma geral, em todo o Estado, por meio de recursos captados com empresas instaladas no Espírito Santo.

O objetivo é abranger projetos em diversas categorias, como o desporto educacional, de lazer e de participação, voltados para as ações com o público em geral, e de rendimento, direcionados para atletas e paratletas de alto rendimento, com foco na melhora dos resultados em competições.

Como patrocinar

As empresas que desejam financiar os projetos esportivos do Estado, por meio da Lei de Incentivo, a LIEC, podem acessar o site oficial da Sesport e analisar os projetos já aprovados. Em caso de interesse por parte das empresas, ela pode entrar em contato com a Sesport para receber mais informações dos proponentes.