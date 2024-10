Coqueluche: caso grave da doença é registrado em Alegre

A Prefeitura de Alegre, no Caparaó, comunicou nesta sexta-feira (25) que casos positivos de coqueluche estão aumentando em todo o Espírito Santo.

Já foram notificados, até o momento, 81 casos positivos no Estado, sendo que um caso está em estado grave, no município de Alegre.

As autoridades alertam sobre o problema de saúde pública e pedem o apoio da comunidade para evitar seu avanço, especialmente entre crianças e gestantes. As gestantes que já completaram 20 semanas de gestação devem procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima para receber a vacina.

Os pais e responsáveis de crianças de 2 meses a 4 anos precisam estar com suas vacinas em dia. Caso tenha dúvidas sobre o status de vacinação do filho, os mesmos devem procurar a unidade de saúde para se informar e atualizar a caderneta de vacinação.

A prefeitura comunicou que medidas de contenção da doença já estão sendo tomadas nas escolas, entre elas a vacinação de professores de educação infantil. Crianças que possuem 4 anos ou mais e ainda não tomaram a vacina, é essencial ir até a unidade de saúde.

A pessoa com sintomas da coqueluche apresenta uma tosse persistente por mais de 14 dias, seguida de um guincho inspiratório que provoca engasgos. Neste estágio, é hora de procurar o médico. A coqueluche tem alta transmissibilidade e pode ser grave, principalmente para crianças e gestantes.

Para conter o avanço da doença, é fundamental que a caderneta de vacinação de crianças e gestantes esteja em dia. Gestantes devem se vacinar a partir de 20 semanas de gestação.

