Piúma: Prefeitura abre recadastramento para vendedores ambulantes

A Prefeitura de Piúma, por meio do Edital SEMFAP nº 003/2024, está realizando o recadastramento de empreendedores interessados em atuar como vendedores ambulantes e em pontos fixos durante a temporada de verão 2024/2025.

Sendo assim, o período para atualização cadastral será de 14 a 18 de outubro de 2024, e os interessados devem comparecer ao Setor de Protocolo da Prefeitura para formalizar o processo.

Contudo serão disponibilizadas 230 vagas para atividades comerciais, incluindo a venda de alimentos e bebidas, produtos artesanais e outros itens. Além disso, o edital prevê vagas exclusivas para pessoas com necessidades especiais, garantindo a inclusão de todos os cidadãos.

Documentação Necessária

Sendo assim os empreendedores deverão apresentar documentos específicos no momento da inscrição, que serão detalhados no edital. É importante que os interessados fiquem atentos às exigências e não deixem de comparecer ao Setor de Protocolo dentro do prazo estipulado para garantir a participação no processo seletivo.

Vagas Disponíveis:

230 vagas para vendedores ambulantes e fixos.

Atividades: Venda de alimentos, bebidas, produtos artesanais e outros.

Vagas especiais para pessoas com necessidades especiais.

Período de Recadastramento:

De 14 a 18 de outubro de 2024

Os candidatos podem obter mais informações sobre o processo, documentação necessária e locais de atendimento diretamente na Prefeitura de Piúma ou por meio do site oficial da administração

municipal. Não perca essa oportunidade de se regularizar e garantir sua atuação durante a movimentada temporada de verão.