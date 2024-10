Trabalhador morre após ser atingido por caçamba no Espírito Santo

Um trabalhador morreu após ser atingido por uma caçamba do caminhão na localidade de Córrego de Santa Rita, em Rio Bananal, na manhã da última segunda-feira (14).

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez contato com o Ciodes 190, relatando de que a caçamba de um caminhão havia caído sobre um homem.

Leia também: Homem é esfaqueado após discussão no meio da rua em Presidente Kennedy

Policiais militares foram ao local do acidente e constataram a morte do trabalhador. O corpo dele foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.