Criança de 4 anos morre após ser atacada por pitbull no Espírito Santo

Um menino, de apenas 4 anos de idade, morreu após ser atacado por um cachorro da raça pitbull no quintal de uma casa, no bairro Beira Rio, em Nova Venécia, na tarde do último sábado (12).

De acordo com a Polícia Militar, o pai da vítima relatou que a criança teria ficado com a mãe e, após a genitora dormir devido a uma medicação que ela fazia uso, a criança foi até o quintal da residência e acabou sendo atacada pelo pitbull.

Quando o homem chegou em casa, viu que o seu filho estava sendo atacado pelo cachorro. Com ajuda do vizinho, que é policial, o homem socorreu a criança para o Hospital São Marcos, contudo, devido aos ferimentos, a criança já chegou sem vida na unidade.

Leia também: Acidente mata motociclista e deixa quatro feridos na BR-262, em Ibatiba

Além disso, o policial militar contou que no momento em que ele entrou no quintal e o cachorro tentou atacá-lo, ele sacou uma pistola e efetuou dois tiros contra o cachorro que foi atingido e morreu.

O corpo da criançafoi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia e detalhes não serão divulgados, no momento.