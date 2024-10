Criança de 4 anos pede ajuda à PM ao ver mãe ser agredida em Mimoso

Uma criança, de 4 anos de idade, pediu ajuda à Polícia Militar após ver a mãe ser agredida pelo próprio pai dentro de casa no bairro Funil, em Mimoso do Sul, na tarde do último sábado (28).

De acordo com a Polícia Militar, os militares foram surpreendidos por um menino, de 4 anos de idade, que disse o seguinte: “Moço, me ajuda, meu pai está tentando matar a minha mãe”. Após avistar os vizinhos apontar para a residência de onde vinham os gritos de socorro, os policiais foram ao local e encontraram o suspeito em pé na entrada da casa e com várias escoriações pelo corpo.

Aos policiais, a vítima contou que ela e o companheiro tiveram uma desavença por motivos particulares e o marido, com muita raiva, deu um soco em seu rosto, com seu filho mais novo, de um ano e cinco meses no colo. Devido as agressões, a mulher ficou com várias lesões e sangramentos aparentes nos lábios, queixo e bochecha.

Os envolvidos foram encaminhados ao Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso do Sul, onde receberam atendimento médico e, em seguida, levados para a à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para serem tomadas as medidas judiciais cabíveis com o delegado de plantão.