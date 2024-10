“Cultura em Toda Parte” oferece formações gratuitas em Muniz Freire

O Cultura em Toda Parte 2024 segue pelo Espírito Santo. A próxima parada da caravana itinerante é na cidade de Muniz Freire.

A programação da rota Circulação em Espaços Culturais inclui, além de atividades culturais, cursos, oficinas e palestras gratuitas.

Assim nesta etapa acontecem duas formações. Sendo assim a próxima segunda-feira (7) a sexta-feira (11), acontece o curso de formação Interpretação Para Teatro, TV e Cinema, ministrado pela atriz, produtora e diretora Verônica Gomes. No sábado (12), será realizada a oficina de Teatro de Bonecos, com o ator, diretor, bonequeiro e arte-educador, Dudu Guimarães.

Formações e inscrições

Com duração de 36 horas e certificado para os participantes, o curso de formação Interpretação Para Teatro, TV e Cinema, com Verônica Gomes, trabalhará em aula exercícios de expressões poéticas e fragmentos de dramaturgia, em busca de linhas de interpretação. Além disso, o curso visa novas possibilidades de atuação, construção de personagens, entre outros pontos.

Sendo assim as aulas serão realizadas no Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Bráulio Franco e são divididas em duas turmas: das 14h às 17h, exclusiva para os alunos da instituição; e das 17h às 19h, aberta para o público em geral. Portanto, as inscrições para essa formação podem ser feitas via formulário on-line disponibilizado AQUI.

No sábado (12), na Casa da Cultura, acontece a oficina de Teatro de Sombras, com Dudu Guimarães. Nesse sentido, a atividade, que terá três horas de duração e certificado, permitirá aos participantes conhecer e experimentar algumas técnicas e peculiaridades da arte milenar do Teatro de Sombras. Assim, para essa formação, não é necessária inscrição; basta chegar ao local e participar.

Contudo o projeto Cultura em Toda Parte é uma realização da Secretaria da Cultura (Secult), em parceria com os Institutos Brasil de Cultura e Arte (IBCA) e Raízes, via chamamento público. Ademais, conta com recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG), do Ministério da Cultura (Minc), Governo Federal.

Serviço:

Interpretação Para Teatro, TV e Cinema com Verônica Gomes

Quando: de segunda-feira (07/10) a sábado (11/10)

Horário: das 14h às 17h / das 17h às 19h

Local: CEEFMTI Bráulio Franco – R. Cap. João Alves, 60 – Centro, Muniz Freire

Oficina de Teatro de Sombras com Dudu Guimarães

Quando: 12 de outubro (sábado)

Horário: 10 horas

Local: Casa da Cultura – Pc Bandeira, 54 – Centro, Muniz Freire