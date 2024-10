Livro que retrata a umbanda no ES será lançado neste sábado (5)

Os relatos de lideranças de 113 centros de umbanda da Grande Vitória compõem o livro “Africanidades Transatlânticas: Memórias da Umbanda no Espírito Santo”.

O lançamento oficial do livro ocorrerá no próximo sábado (5), entre 9h e 11h30, no Auditório Manoel Vereza, no campus da Ufes em Goiabeiras, Vitória.

Sobre o livro

A obra, que conta com artigos curtos de 20 autores, tem como organizadores Osvaldo Martins de Oliveira e Cleyde Rodrigues Amorim, ambos professores da Ufes.

“É um trabalho de memória, com narrativas de lideranças de templos de umbanda falando de suas trajetórias e de pessoas que vieram antes delas nas casas de umbanda da Grande Vitória. Os nomes de muitas dessas pessoas estavam invisibilizados, constando apenas na memória de cada casa ou em algum documento interno”, diz Osvaldo.

O professor classifica os relatos como mini biografias, que os pesquisadores construíram e os entrevistados revisaram antes da publicação.

Pesquisas essas que somam mais de 600 páginas com textos e imagens. Além disso, as pesquisas também identificaram as casas de umbanda mais antigas de cada município da Grande Vitória, algumas com quase 100 anos de existência.

Além de abordarem a história e os personagens que a compõem, a obra também registra temas sensíveis e infelizmente ainda atuais. Como por exemplo, casos de intolerância e racismo religioso, com situações como apedrejamento e incêndios de templos e ameaças sofridas por frequentadores e lideranças da umbanda no Espírito Santo.

Esta questão tem aparecido no noticiário capixaba e nacional nos últimos anos. Portanto também será um dos pontos abordados no evento de lançamento do livro na Ufes. Na ocasião, os pesquisadores farão apresentação da obra, seguida de uma roda de perguntas e debate e da entrega dos exemplares às lideranças presentes.

Tiragem

A tiragem do livro é de 500 unidades, que serão distribuídos para os líderes entrevistados e suas casas, e também para aqueles que estão sendo entrevistados para o segundo volume. Além de doarem os livros para bibliotecas e grupos de pesquisa afins da temática. A publicação já está disponível gratuitamente em formato e-book no seguinte link: Africanidades Transatlânticas

O grupo de pesquisa Africanidades Transatlânticas realiza o livro. Um grupo que existe há mais de 10 anos e já produziu outras publicações sobre questões ligadas à negritude no Espírito Santo.

No entanto a obra será o primeiro volume de duas edições sobre a umbanda na região metropolitana do estado. Assim é possível que depois o projeto possa abarcar também novas publicações que possam chegar aos municípios do interior.

Além disso, o grupo de pesquisa está produzindo uma outra publicação com a trajetória de personagens negros que demarcaram lugares de memória nas cidades capixabas, como Joaquim Beato, Albuíno Azeredo, Lino Gomes, Nilton Gomes, Darcy Castello de Mendonça e Verônica da Pas.