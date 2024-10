Delegado eleitoral é agredido e ameaçado em Presidente Kennedy

Um delegado eleitoral foi agredido e ameaçado na manhã deste domingo (6), durante as eleições municipais em Presidente Kennedy, litoral Sul do Espírito Santo.

De acordo com o boletim disponibilizado pela Secretaria de Segurança Pública (Sesp), na delegacia, a vítima relatou que após receber uma denúncia de que estava ocorrendo compra de votos por uma candidata a vereadora, ele foi até o local e registrou duas pessoas saindo de uma casa.

Leia também: Eleições 2024: policiais já estão nas ruas do litoral Sul do ES

Neste momento, a irmã da candidata a vereadora saiu da residência e começou a injuriar a vítima. Além disso, segundo o delegado, a candidata foi para cima dele na intenção de agredi-lo, e que enquanto recebia um golpe de mata leão do suspeito, a irmã da candidata pegou o seu celular, jogou no chão e pisoteou, danificando o aparelho. Os envolvidos não foram identificados.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.