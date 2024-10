Eleições 2024: policiais já estão nas ruas do litoral Sul do ES

Policiais militares da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar já estão nas ruas garantindo a segurança dos leitores neste domingo (6), de votação em todo o litoral Sul do Espírito Santo.

A operação Eleições 2024, visa reforçar a segurança dos eleitores espalhados pela região litorânea. Neste domingo, o efetivo foi distribuído e devidamente orientado.

Ao todo, 116 policiais militares estão nas ruas com 35 viaturas, apostas na entrada dos colégios eleitorais e realizando rondas pelos municípios de Presidente Kennedy, Marataízes, Itapemirim e Rio Novo do Sul.

