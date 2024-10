Denúncias apontam risco de violência política nas eleições no Sul do ES

Preocupado com a crescente tensão política em diversas cidades do Espírito Santo, o deputado estadual Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa, enviou uma solicitação oficial à Secretaria de Segurança Pública e ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, pedindo reforço imediato do policiamento em municípios classificados como áreas de risco para o primeiro turno das eleições municipais, que ocorrerá no próximo domingo, 6 de outubro.

A medida visa prevenir incidentes de violência política e assegurar que o processo eleitoral seja pacífico, permitindo que os eleitores exerçam seu direito ao voto com tranquilidade.

A solicitação de Marcelo Santos baseia-se em informações que apontam riscos elevados de conflitos em cidades como Afonso Cláudio, Barra de São Francisco, Brejetuba, Divino São Lourenço, Irupi, Linhares, Mucurici, São Gabriel da Palha e São José do Calçado. Essas localidades foram identificadas como áreas de possível instabilidade devido a tensões políticas locais, rivalidades históricas e, em alguns casos, registros de violência relacionados às campanhas eleitorais.

Em municípios como Barra de São Francisco e São Gabriel da Palha, por exemplo, já foram relatados casos de intimidação a eleitores e candidatos, gerando um clima de insegurança para o dia do pleito. Com a escalada da violência nessas regiões, a presença reforçada das forças de segurança será fundamental para evitar que os conflitos se agravem durante o processo eleitoral.

“Os eleitores precisam de tranquilidade e liberdade para votar sem qualquer tipo de ameaça ou pressão. A presença ostensiva da polícia nos ajudará a garantir que as eleições transcorram com a devida normalidade, especialmente em áreas onde já tivemos sinais de instabilidade”, contou o deputado Marcelo Santos.

A solicitação foi encaminhada ao Secretário de Segurança Pública, Leonardo Geraldo Baeta Damasceno, e ao Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, Carlos Simões Fonseca, que deverão analisar o pedido de reforço nas citadas localidades. Marcelo Santos ressaltou ainda a importância da ação rápida e efetiva das autoridades, a fim de assegurar a ordem e a proteção dos eleitores em todo o estado.

“É inadmissível que, em uma sociedade moderna e atualizada como a nossa, ainda sejamos obrigados a lidar com casos de violência durante campanhas políticas. O debate de ideias deve prevalecer, não a intimidação. Precisamos garantir que o processo democrático seja respeitado e que nenhum cidadão tenha seu direito ao voto ameaçado por medo ou coerção”, finalizou o presidente da Assembleia Legislativa.