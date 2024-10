Dermatite atópica canina: impactos no conforto e na saúde do seu pet

A dermatite atópica canina é uma condição inflamatória crônica da pele que pode afetar os cães. Caracterizada por uma resposta alérgica a substâncias, como pólen, poeira, ácaros e até mesmo certos alimentos, ela pode causar bastante desconforto aos pets. “Os sintomas da dermatite atópica incluem coceira intensa, vermelhidão, inflamação e, em casos mais graves, infecções secundárias”, explica a médica veterinária Stefanie Poblete, coordenadora de produtos da Linha Pet da Syntec.

Aliás, a especialista ressalta que os cães costumam se lamber, coçar ou morder as áreas afetadas, o que pode levar a lesões e à perda de pelo. Portanto, as regiões mais comuns afetadas são rosto, orelhas, patas e abdômen.

“As causas da dermatite atópica são multifatoriais. A predisposição genética, presença de alérgenos no ambiente e até fatores climáticos, desempenham papéis importantes no desenvolvimento da condição. Cães de determinadas raças, como Lhasa apso, Shih-Tzu, Labrador Retriever, Bulldog Francês e Poodle, são mais suscetíveis à dermatite atópica”, disse.

Dermatite canina

No entanto, os profissionais de saúde realizam o diagnóstico com base nos sintomas clínicos e em exames que descartam outras condições dermatológicas. “O tratamento geralmente envolve medicamentos, como anti-inflamatórios, além de cuidados com a pele, incluindo banhos com shampoos especiais. Em casos mais graves, médicos podem recomendar outros tipos de medicações e terapias, como a imunoterapia, para reduzir a sensibilidade a alérgenos específicos, ressalta Stefanie Poblete.

Embora não haja cura definitiva para a dermatite atópica, é possível controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida do animal. Aliás, manter a casa limpa, minimizar a exposição a alérgenos e fornecer dieta balanceada são medidas importantes para a gestão da enfermidade.

“Ao notar os sinais de dermatite atópica é fundamental recorrer a um especialista. Com cuidados e atenção, é possível proporcionar conforto e qualidade de vida aos cães afetados”, finaliza a veterinária.