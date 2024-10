Tem despertador melhor? Calopsita faz sucesso imitando toque de celular

Já pensou ser acordado todos os dias por um despertador que se recusa a parar de tocar? Olha, isso é bem possível e acontece com um casal, que descobriu ter um método eficaz para não perder a hora: uma calopsita!

‘Ariel’ é uma ave de bochechas rosadas, que viralizou nas redes sociais depois que um vídeo onde ela canta a música do despertador do celular. No vídeo, o despertador toca às 7h03, mas o tutor da calopsita não acorda. Prontamente, ela segue soltando a voz a repetindo a melodia sem parar.

Leia também: Mulher estranha sujeira ao lado da cama e o motivo surpreende

A parte mais engraçada do vídeo, é que no meio, ‘Ariel’ acaba esquecendo parte da ‘letra’ e muda um pouquinho a melodia, mas sem parar de tentar acordar o tutor.

O vídeo publicado pelo casal na rede social dedicada a calopsita já soma mais de 7,5 milhões de visualizações, mais de 2,8 mil comentários e 423 mil curtidas, os internautas não conseguiram segurar as risadas.

Calopsita despertador?

Os internautas se divertiram com a situação: “O celular pelo menos dá para desligar”, escreveu um. “Melhor despertador que esse não tem”, publicou outro.

Essa não foi a primeira vez que os tutores publicaram vídeos de ‘Ariel’ dando uma de despertador tentando acordá-los. E as publicações fazem sucesso.

Veja o vídeo: