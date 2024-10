Descubra por que Nossa Senhora Aparecida é tão especial para o Sul do ES

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, localizada em Itaoca, Distrito de Cachoeiro de Itapemirim, foi criada em 24 de agosto de 1991, conforme decreto, emitido por Dom Luiz Mancilha Vilela, até então, Bispo da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. Nesse período, a população do Distrito estava crescendo, fazendo-se necessário um acompanhamento pastoral e missionário mais sistematizado.

As Comunidades Eclesiais de Base que fazem parte da Paróquia Nossa Senhora Aparecida eram assistidas pelos padres Agostinianos, da Paróquia Nossa Senhora da Consolação. O Frei João Echavari foi um dos últimos que passou por aqui. No início da Paróquia as Comunidades que faziam parte eram: Alegria de São José, Alto Moledo, N. Srª Auxiliadora, Bom Jardim, Cachoeira Alta, Conduru, Fruteiras, Itaoca, Independência, Monte Verde, Santo Antônio, São José, São Luiz, São Vicente, Usina de São Miguel, Valão de Areia e Vargem Alegre.

Padres da Paróquia Nossa Senhora Aparecida

O primeiro pároco foi Pe. Ademir de Almeida Camargo e, conforme provisão, tomou posse em 25 de agosto de 1991. Assim, Padre Ademir organizou toda a estrutura paroquial, as Comunidades, Pastorais e Movimentos. Padre Ademir ficou na paróquia até o ano de 1995.

Entretanto, outros padres trabalharam na paróquia: Pe. Maury Moreira (1995-2000); Pe. Valdece Schuenk, por seis meses – enquanto Pe. Maury estudava na Colômbia; Pe. Edson Carvalho de Melo foi nomeado Administrador Paroquial (2001-2003); Frei Raimundo Nonato (2003-2007) nomeado como Administrador Paroquial; Pe. Edson Carvalho de Melo retorna à paróquia, agora nomeado pároco (2007-2011).

O Pe. Geraldo Gomes Leite (2012-2015); Pe. Rogério Santos Bebber (2015-2020); Pe. Antônio Valdeir Duarte de Queiróz (2020-2022). Em 29 de janeiro de 2023, o Pe. Valdece Schuenk tomou posse como pároco. Na Paróquia Senhora Aparecida tem três Ministros Ordenados: padre Gilberto Roberto Silva, padre Wosley Guimarães Pansini e o diácono Júlio. Foram seminaristas em nossa paróquia: Pe. Genivaldo, pe. Gelson e pe. Josimar.

Infraestrutura

Foto: Reprodução | Diocese de Cachoeiro de Itapemirim

Atualmente, a Paróquia está dividida em quatro setores: três na área Rural e um na área Urbana, formando as 19 Comunidades Eclesiais de Base: Nossa Senhora da Penha (Alto Moledo), Nossa Senhora Auxiliadora (Alto São Vicente) São Luiz (Boa Vista), São Francisco de Assis (Independência), Nossa Senhora das Graças (Monte Verde), Nossa Senhora da Penha (Bom Jardim), Nossa Senhora das Neves (Cachoeira Alta), São Vicente de Paula (São Vicente), São José (Cantagalo), Santo Antônio (Cantagalo) Santa Luzia (Santa Luzia), São Sebastião (Vargem Alegre), Nossa Senhora da Penha (Fruteiras), Santo André (Córrego Vermelho), São Roque (Ipiranga), Santa Rita (Itaoca), São Miguel Arcanjo-Matriz (Itaoca), São Miguel Arcanjo ( Usina São Miguel), São João Batista (Valão de Areia).

Em 24 de agosto de 2024, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida celebrou, portanto, 33 anos de sua criação.